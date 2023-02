Festa degli innamorati: in via il tuo messaggio, La Nazione Prato lo pubblicherà

Prato, 8 febbraio 2023 – Mancano solo sei giorni alla festa degli innamorati e, come da tradizione, La Nazione di Prato offre ai suoi lettori la possibilità di fare una sorpresa al proprio partner.

I messaggi che ci invierete saranno pubblicati sull’edizione di martedì 14 febbraio. Come fare per partecipare? Basta inviare una mail che abbia per oggetto le parole: ‘Messaggio di San Valentino’ all’indirizzo [email protected] oppure più facilmente via WhatsApp al numero della redazione 337.1063052. La scadenza è lunedì 13 alle 13.

Il testo può essere romantico, divertente, in forma di prosa o di poesia. Date libero sfogo alla fantasia e alla passione: raccontateci il vostro amore, come vi siete conosciuti, le difficoltà e le gioie condivise, le prime emozioni e quelle che ancora vi fanno battere il cuore dopo una vita mano nella mano o anche soltanto dopo poco tempo insieme.

Raccontateci le vostre speranza e i vostri sogni per un futuro insieme. E se volete, allegate una foto (in formato jpg) della vostra coppia.

L’importante è che sia indicato il nome (o soprannome) sia del mittente sia del destinatario del massaggio. Meglio mettersi avanti quindi perché San Valentino è alle porte. La prossima settimana sarà la festa degli innamorati e fare una sorpresa al proprio compagno o alla propria compagna può essere un modo diverso di festeggiare e sorprendere.

