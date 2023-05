Festa degli ambulanti e filiera corta

Oggi in piazza del Mercato dalle 8 alle 13 la filiera corta di Terra di Prato, con prodotti di stagione, pane, olio, vino, formaggi, carni, salumi e pesce. Si ricorda inoltre che non è possibile parcheggiare nel primo quadrante della piazza dove è presente l’allestimento di Prato a tutta birra, in programma fino a domenica sera dalle 18 alle 24 con concerti, mercatino e naturalmente birra e street food. Domani, tutto il giorno, in un percorso da piazza San Marco a piazza delle Carceri, torna la Festa Regionale dell’ambulante e i suoi 70 operatori provenienti da tutta la Toscana: banchi di abbigliamento, accessori moda, confezioni, calzature e pelletteria, tessile casa e alimentari. Sempre domani nell’area pedonalizzata di piazza Mercatale dalle 9 alle 19 circa, è in programma l’edizione mensile di Mercatale viva, dedicato a chi ama il collezionismo, l’oggettistica fatta a mano e abbigliamento vintage. Infine, come ogni terza domenica del mese, negli spazi aperti del cinema Terminale in via Carbonaia domani dalle 8.30 alle 13 si svolgerà Pianeta verde, mercatino di filiera corta con agricoltori, associazioni di volontariato, creativi all’insegna dell’economia circolare, del non spreco, del cibo sostenibile e locale.