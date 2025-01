Festa con le Azzurre del calcio a 5. Emozioni e reti al Pala Kobilica

La due giorni dell’Italia femminile del calcio a cinque a Prato va in archivio con un bilancio in parità: una vittoria per parte nel doppio confronto fra le azzurre e le fortissime ragazze del Portogallo organizzato in preparazione alle eliminatorie dei Mondiali, dove le due nazionali si ritroveranno ancora di fronte. Ma le note positive non si esauriscono alla bella vittoria ottenuta dalla nostra selezione nella seconda amichevole, disputata ieri sera. Nel computo generale va infatti anche registrata la partecipazione di pubblico, intervenuto in buon numero al Pala Kobilica in entrambe le serate, con una media di cinquecento presenze a partita. Ma poi c’è soprattutto la soddisfazione di aver visto vincere l’Italia nella seconda amichevole, un successo storico per i nostri colori al cospetto di una delle nazionali più forti del mondo.

Le azzurre della CT Salvatore si sono imposte per 1-0, grazie ad una rete segnata al 12’ del primo tempo dalla capitana Coppari, un risultato che le ragazze della nostra nazionale hanno difeso con i denti fino alla fine, respingendo l’assalto conclusivo delle portoghesi durante il quale hanno impiegato il portiere di movimento, ma rischiando anche di raddoppiare al 14’ della ripresa, quando Boutimah ha colpito una clamorosa traversa. Bene dunque le azzurre, che hanno retto al meglio il confronto con le lusitane, riscattando il kappaò subito nella prima amichevole, ma bene anche il Pala Kobilica, collaudata cornice per un evento come quello appena ospitato, che non ha mai fatto mancare il proprio calore alle azzurre, supportate in particolare durante le loro esibizioni dai tanti giovanissimi delle società del territorio presenti sugli spalti. Pubblico che ha dimostrato di gradire il gioco tecnico, veloce e spettacolare offerto dalle due squadre, che non si sono mai risparmiate, pur trattandosi di amichevoli, ed ha fatto festa insieme alle azzurre scandendo i secondi che mancavano al termine della seconda partita e alla storica vittoria conquistata.

Le squadre si sono schierate così in gara-2. Italia: Sestari, Borges, Coppari, Adamatti, Boutimah, Grieco, Vanelli, Bettioli, Ghilardi, Berté, Ferrara, De Siena, Mansueto, Carturan. Ct: Salvatore. Portogallo: Ana Catarina, Janice Silva, Fifò, Pereira, Pedreira, Catarina Silva, Nunes, Teixeira, Rocha, Ribeiro, Azevedo, Odete Rocha, J. Moreira, L. Moreira. Ct: Conceiçao. Nella prima delle due amichevoli, disputata martedì sera, il Portogallo si era invece imposto per 3-2 sfruttando un buon primo tempo, chiuso in vantaggio per 3-0 (reti di Fifò, Pereira e Teixeira), ma anche in questa occasione non era mancata la reazione delle azzurre che davvero per poco non ce l’avevano fatta a completare la rimonta con i gol di Adamatti e Boutimah segnati nel corso della ripresa.

