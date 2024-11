Ferrovie dello Stato sta cercando ingegneri

Il gruppo Ferrovie dello Stato ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per operatore specializzato della manutenzione rotabili per la regione Toscana. Sono richiesti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, diploma di scuola superiore quinquennale con indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, elettronica e elettrotecnica, trasporti e logistica, meccanica, meccatronica ed energia, residenza in Toscana. Il voto di diploma può essere utilizzato come requisito preferenziale. L’offerta di lavoro scade il 3 dicembre 2024. Il gruppo Fs assume a tempo indeterminato anche un/una ingegnere direzione lavori per Italferr ed un neolaureato/a in ingegneria per la direzione tecnica di Trenitalia a Firenze. Per candidarsi e per consultare le posizioni aperte: fscareers.gruppofs.it.