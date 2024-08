Ferragosto a Vaiano. Musica e brindisi a volontà

Grande festa di Ferragosto comunitaria come la tradizione vuole. L’appuntamento è per stasera alle 21,30 in piazza Agnolo Firenzuola, dove si affaccia la Badia.

"Sarà un modo per fare festa tutti insieme, con semplicità e con il desiderio di trascorrere qualche ora serena - le parole della sindaca Vivarelli - molti sono fuori in vacanza ma diverse persone restano a Vaiano e a loro dedichiamo questo momento che non ha altra pretesa se non quella di ricordarci che siamo una comunità solidale".

Quanto al progamma, grandi protagonisti assoluti della serata i “tormentoni” dell’estate, la musica e le canzoni che, dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, hanno accompagnato le vacanze di moltissime persone.

Suoneranno e canteranno i Mal Viventi, la collaudata band composta da Nicola e Federico Pecci.

Dulcis in fundo, la festa si concluderà con il tradizionale brindisi di Ferragosto insieme alla sindaca e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.