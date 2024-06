Federico a San Siro. Con Vasco Rossi

Il sogno di San Siro si è avverato. Stasera aprirà il concerto di Vasco Rossi a Milano Federico Mancosu, 35 anni, musicista pratese che accompagnerà alla chitarra Namida (insieme nella foto), artista punk rock. Insieme agli altri tre membri della band ha vinto il primo Festival "Zocca Città della Musica", promosso dal Comune di Zocca in collaborazione con Vasco Rossi, superando oltre 600 partecipanti. "Da piccolo sognavo di andare a San Siro per giocare a calcio. Mai avrei creduto di esibirmi lì come musicista – racconta Federico Mancosu – e voglio godermi questo sogno e dedicarlo a chi ogni giorno mi supporta: i miei genitori, la mia ragazza e mio zio Roberto che ci ha lasciati a gennaio, lui credeva in me ed era sicuro che ce l’avrei fatta". Federico Mancosu ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta, poi nel 2017 l’iscrizione all’Accademia Musicale Lizard di Fiesole. "Dopo – conclude il musicista - ho continuato a studiare con insegnanti come Riccardo Galardini, chitarrista di Ivano Fossati e Laura Pausini, con Riccardo Onori, che suona con Jovanotti e Ruggero Brunetti, musicista di Loredana Bertè e Riccardo Cocciante. La musica è davvero la mia vita". Mancosu insegna chitarra moderna nel suo studio a Prato e in diverse scuole di musica ed è produttore musicale.

M.S.Q.