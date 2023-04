Ex finanziere muore in tribunale dopo aver accusato un malore

Mattinata movimentata ieri al tribunale di Prato. Un anziano è stato stroncato da un malore mentre si trovava al palazzo di giustizia insieme alla moglie per una mediazione.

La vittima, ex finanziere in pensione di 75 anni, ha accusato il malore all’improvviso. Immediati sono stati i soccorsi. In piazzale Falcone e Borsellino è arrivata un’ambulanza inviata dal 118. Purtroppo i tentativi di rianimazione dei sanitari sono stati inutili: l’uomo è morto praticamente sul colpo.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per fare alcuni rilievi e capire che cosa sia successo. E’ chiaro che l’anziano è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. In quel momento si trovava all’organismo per la mediazione che è al primo piano del palazzo di giustizia. La polizia ha ha trasmesso una informativa al pm di turno, Vincenzo Nitti, che dovrà decidere che cosa fare.