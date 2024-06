Ex alunni e maestra in gita. La classe 1968 si ritrova

E’ tornata in gita un’altra volta la classe "fuori corso" de La Briglia che un anno fa si ritrovò, insieme alla maestra, per ripetere l’esperienza fatta all’elementari. "Come promesso al ritorno dalla gita a Volterra e Larderello – racconta uno degli ex alunni, Alessio Pollastri - effettuata nel mese di maggio del 2023, la classe 1968 della scuola elementare La Briglia, anche quest’anno ha riproposto la stessa gita scolastica fatta durante la loro classe quarta. Purtroppo però, non è stato possibile andare ad Assisi come era accaduto tanti anni fa, ed allora sono state scelte, come mete alternative, la suggestiva Abbazia Benedettina di Monte Oliveto Maggiore e la splendida cittadina rinascimentale di Pienza, entrambe in provincia di Siena. Come lo scorso anno, la partecipazione degli ex alunni è stata numerosa e molto sentita. Elemento trainante e fondamentale nella realizzazione di questa trasferta è stata, ancora una volta, la mitica ed inimitabile maestra Daniela Rastrelli che, oggi come allora, ha guidato la classe alla scoperta di questi luoghi meravigliosi, aiutata anche da Dino una meravigliosa guida della zona, esperto conoscitore del territorio e della sua storia".

La gita dello scorso anno nacque da una proposta quasi scherzosa all’interno di una delle tante cene in cui gli ex alunni si ritrovano e anche stavolta l’aspetto conviviale non è stato trascurato. "In una località come la Val d’Orcia ed i suoi dintorni – conclude Pollastri - non poteva certo essere trascurato l’elemento enogastronomico, e così dopo aver nutrito lo spirito e la testa, i nostri "ragazzi" si sono rifocillati presso un ristorante tipico dove hanno potuto degustare ottime specialità e vini locali".

Claudia Iozzelli