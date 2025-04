Eureka in semifinale di Coppa regionale: battuto Marciana 2.0 per 2-1

"Sono contentissimo della prestazione dei ragazzi. Abbiamo giocato una partita d’attesa, nella quale abbiamo piazzato la zampata finale. Adesso si vola a Grosseto". Coach Federico Ottati ha così commentato il 2-1 maturato al Nelli di Oste, che ha permesso all’Eureka di battere il Marciana 2.0 e di qualificarsi alle semifinali della fase regionale di coppa con due vittorie in altrettante gare disputate. Sarebbe bastato un punto al sodalizio pratese per avere la certezza del passaggio al turno successivo, in virtù del 2-1 imposto all’Hitachi Pistoia. Ma vincere, si sa, fa sempre bene al morale e permette di affrontare il futuro con maggior ottimismo. Pappadà è riuscito a portare avanti i pratesi al quarto d’ora del primo tempo, prima di uscire dal campo per un infortunio. Nella seconda frazione Cortini ha trovato il raddoppio e gli ospiti, pur riuscendo ad accorciare le distanze, non hanno avuto modo di ristabilire la situazione di equilibrio. "Abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo, pur chiudendo in affanno – ha commentato il presidente Matteo Lombardi – siamo partiti con grinta e determinazione, volevamo vincere e ci siamo riusciti". L’Eureka sta disputando la miglior stagione sin dalla propria nascita: il club ha vinto la Coppa Faggi nelle scorse settimane e viaggia attualmente al terzo posto in campionato (che attualmente vorrebbe dire "playoff"). Proprio il mini-torneo riservato alle vincitrici delle coppe provinciali può rappresentare però una chance in più, perché la vincitrice sarà promossa in Seconda Categoria. Il sogno è a due partite di distanza, ma occhio alla caratura dei prossimi rivali: l’Eureka affronterà in trasferta l’Alberese, che occupa il primo posto del campionato di Terza Categoria di Grosseto. Per un incontro che dovrebbe tenersi il prossimo 7 maggio. Bisognerà quindi gettare il cuore oltre l’ostacolo una volta di più: la carica non mancherà. "La nostra attenzione dovrà adesso andare al campionato, perchè domenica affronteremo Las Vegas e sarà un incontro duro – ha concluso Lombardi – poi inizieremo a focalizzarci sulla trasferta in Maremma. Intanto, possiamo essere felici: il sogno continua".

Giovanni Fiorentino