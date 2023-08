Esodo estivo e traffico I consigli di Anas

Il popolo dei vacanzieri dovrà armarsi di pazienza. L’Anas mette in guardia: quello che parte oggi e finisce domani è il secondo weekend da bollino nero sulle nostre strade. Ferragosto è alle porte e dunque ci siamo: via all’esodo estivo. Anas ricorda che ha ridotto il più possibile i cantieri per agevolare il flusso del traffico. Ricordiamo che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 22. C’è il numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri. C’è anche l’app "Vai" di Anas, scaricabile gratuitamente.