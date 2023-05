Esami del sangue, un sms per ricordare la data

Un servizio in più per i cittadini toscani e pratesi. Un sms che equivale ad un nodo al fazzoletto, per ricordare le analisi del sangue prenotate nei successivi tre giorni ed un invito a cancellare l’appuntamento, se non più di interesse, in modo da liberare l’agenda e permettere a qualche altro cittadino di usufruirne.

Da questo mese di maggio, chi usufruisce del portale ZeroCode, il sistema di prenotazione on line della Regione Toscana per prelievi ed esami di laboratorio, riceve per sms un avviso che, tre giorni prima, ricorda l’appuntamento fissato: un servizio a cura del settore sanità digitale e innovazione della Regione. L’obiettivo del nuovo servizio regionale è duplice: aiutare i cittadini a tenere ordinata la propria agenda, ma anche abbattere un po’ il numero di chi non si presenta all’appuntamento. I messaggi partiti pochi giorni fa, per gli appuntamenti del 2 maggio, sono stati 6890. Il sistema ZeroCode (https:zerocode.sanita.toscana.it) funziona in Toscana dal 16 luglio 2020. Da allora sono state effettuate 2 milioni e 142.219 prenotazioni on line, in totale autonomia, dagli utenti, che hanno potuto scegliere luogo, giorno ed ora del prelievo. Dal primo gennaio 2023 ad oggi le prenotazioni online per prelievi sono state 578.660.