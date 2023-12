Esame impossibile. La risposta dell’Asl

Pubblichiamo la replica dell’Asl Toscana Centro sui tempi della colonscopia: "In riferimento all’articolo ’La colonscopia non si può fare’, nell’ultimo monitoraggio ufficiale della Regione (prenotazioni cup registrate nel periodo 16-30 novembre), l’Asl Toscana Centro, focalizzando l’attenzione sull’area pratese, ha avuto la seguente performance per le prestazioni diagnostiche di colonscopia: il 100% delle prenotazioni con classe di priorità B (brevi) sono state erogate entro i tempi previsti dalla normativa vigente (10 giorni); il 98% delle prenotazioni con classe di priorità (differibili) sono state erogate entro i tempi previsti (15 giorni); nei primi 11 mesi del 2023 sono state erogate 658.536 prestazioni diagnostiche sul territorio dell’Asl Toscana Centro, un aumento di oltre 61.000 prestazioni in più rispetto all’isoperiodo 2022".

Questo per quanto riuarda il quadro generale. E in particolare l’Asl puntualizza anche le circostanze del caso di un cittadino pratese che dopo un’attesa di un quarto d’ora al Cup non aveva trovato posto in Toscana. "A quel punto mi hanno detto di richiamare – aveva raccontato il lettore de La Nazione – Com’è possibile che nessuna Asl garantisca l’esame? Mi resta soltanto da chiamare un centro privato". L’Asl Toscana Centro, riferendosi all’articolo in questione, ricorda nella nota "che l’azienda ha potenziato, i ’percorsi di tutela’ per soddisfare il bisogno sanitario dei cittadini; in particolare per le prestazioni ambulatoriali (sia visite specialistiche sia esami diagnostici) è previsto, nel sistema Cup 2.0, l’inserimento della richiesta del paziente, che in prima battuta non risulta essere possibile soddisfare dall’offerta di area vasta, all’interno di opportune pre-liste per una successiva evasione nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti. L’Asl precisa anche che per l’esame di colonscopia è attivo il sistema delle preliste per cui il cittadino viene preso in carico dal sistema e richiamato per l’appuntamento nel rispetto dei tempi di attesa".