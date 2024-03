Esame "digitale" per gli occhi a Villa Fiorita

Un nuovo servizio sanitario a Villa Fiorita. Questa volta l’investimento riguarda il reparto di oculistica guidato dal dottor Ivo Lenzetti. In particolare adesso è possibile effettuare anche l’esame Oct, la tomografia ottica computerizzata. Si tratta di un esame diagnostico non invasivo che permette di avere immagini ad alta risoluzione della cornea, dell’iride e del cristallino, della parte centrale della retina e della testa del nervo ottico. L’apparecchiatura a disposizione di Villa Fiorita, per le sue caratteristiche di ultima generazione, consente di effettuare anche l’angio-Oct e la retinografia, cioè la fotografia del fondo oculare, importante per pazienti diabetici o affetti da maculopatia.