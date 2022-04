Epatite acuta, il bambino di 3 anni di Prato è in costante miglioramento

Prato, 23 aprile 2022 - È in costate miglioramento il bambino di circa 3 anni di Prato ricoverato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per epatite acuta di natura non conosciuta. A quanto si apprende da fonti ospedaliere nessun altro caso è stato preso in carico dalla struttura.

Il piccolo era stato portato all'ospedale di Prato, poi al peditarico Meyer a Firenze. Da qui era stato trasferito al Bambino Gesù di Roma. In un primo momento c'era l'ipotesi di un trapianto di fegato, ma allo stato attuale tale ipotesi sembra ppter essere esclusa.