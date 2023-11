Enrica Tesio al Pecci. Fil rouge in Lazzerini con le fiabe e le donne

Oggi alle 18.30 torna Pecci Books con Enrica Tesio che presenta "I sorrisi non fanno rumore" (Bompiani) in dialogo con la giornalista Laura Montanari. E’ un romanzo di adulti e di bambini, di elfi natalizi e e-mail dirette in Lapponia, di addii, di guai e d’amore, che ci racconta noi stessi, il nostro tempo veloce, le ipocrisie in cui troppo spesso stritoliamo i nostri desideri. Tesio scrive una fiaba metropolitana amara e dolce, capace di farci sorridere nel buio. Enrica Tesio, torinese, ha tre figli, un amore e un mutuo. È copywriter da quando aveva vent’anni e blogger da un po’ di meno. I sorrisi non fanno rumore diventerà presto un film. Sempre oggi, in Lazzerini alle 17 per il ciclo Vive la France in collaborazione con l’associazione Fil rouge dal titolo La questione femminile, condotto da Alice Toccafondi. Le fiabe sono spesso additate come scrittura sessista. Ma è davvero così? Analizzando da vicino l’opera di Charles Perrault e delle autrici dei contes de fées si vedrà riaffiorare anche il carattere provocatorio delle fiabe. D’altra parte, l’intenzione di ripensare le fiabe ha dato vita a "riscritture" che costituiscono un contributo prezioso al dibattito sulla condizione delle donne, come ci mostrano Angela Carter, Amélie Nothomb, Tahar Ben Jelloun.