Energia creativa, non solo una mostra

Si inaugura oggi alle 18, nella Sala Campolmi della Lazzerini, la prima mostra a Prato dell’artista Sara Del Bene: ’Energia Creativa’ presentata dall’associazione Scheda Metropolitana di Prato. La mostra - con il patrocinio del Comune di Prato, della Regione, Centro Pecci e Museo del Tessuto – si propone come uno spazio dove l’artista è un animatore che invita il visitatore ad ascoltare la propria individualità e creatività per diventare a sua volta protagonista di un’installazione che ha come obiettivo la partecipazione collettiva. Le opere presentate, infatti, sono installazioni interattive che prendono vita con la partecipazione attiva, tattile e fisica dei visitatori di ogni età. L’invito al pubblico è dunque quello di interagire, di toccare, di muoversi nello spazio, di sentirsi liberi, creativi e, soprattutto, di divertirsi, giocando, montando, avvolgendo, smontando.

La mostra è così, uno spazio d’arte, di gioco e convivialità in continuo cambiamento. L’obiettivo per l’artista, è di utilizzare la creatività come strumento di coesione sociale in un’atmosfera rilassata e ludica. L’installazione che dà il nome alla mostra è stata presentata per la prima a Bruxelles nel febbraio 2018. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19 o su appuntamento. Dal 27 al 31 marzo apertura straordinaria dalle 10.