Emporio solidale. Sabato scatta doppia raccolta

Materiale scolastico e beni di prima necessità. Nuova raccolta promossa dall’Emporio per riempiere gli scaffali del supermercato solidale di via del Seminario. Sabato è in programma una iniziativa di raccolta di prodotti in due supermercati pratesi. Alla Coop del Parco Prato, all’interno della iniziativa "Il cuore si scioglie", per tutto il giorno sarà possibile acquistare e donare all’Emporio quaderni, penne, pennarelli, album da disegno, squadre, righelli e altro materiale per l’anno scolastico. Questi prodotti verranno evidenziati in apposite isole all’interno del supermercato. Stessa raccolta anche all’Esselunga di viale Leonardo da Vinci, dove si potranno donare anche questi prodotti alimentari.