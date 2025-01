Emozioni negli scatti. La mostra di Berti

"Emozioni. Viaggio nel cuore e nella mente" è il titolo della mostra fotografica di Piero Berti (nella foto) che festeggia con questa nuova esposizione, ben 65 anni di fotografia. L’inaugurazione è im programma domani alle 16 in palazzo Banci Buonamici. La mostra è il racconto personale iniziato da Berti nel 1960, proseguito fino ad oggi. L’autore ha tradotto in immagini, le emozioni che ha vissuto. Sempre coinvolto e spesso commosso dalla strada, da quello che un occhio attento ai particolari, può cogliere, guardandosi semplicemente intorno.

Le strade come palcoscenico e teatro di vita e di verità. Piero Berti, coerente e fedele alla sua cifra estetica, ha sempre inseguito il difficile connubio tra forme e contenuto. Nella mostra vedremo una serie di attimi di vita e di ritratti, molti dei quali in uno splendido bianco e nero stampati in camera oscura dallo stesso Berti. Slno 65 anni di fotografia per un autore che nel corso degli anni ha esposto anche all’estero (ad esempio a New York, Toronto, Dusseldorf). La mostra in Palazzo Buonamici rimarrà aperta fino al 9 febbraio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19. Ingresso libero.