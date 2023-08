Emergenza caldo Il numero unico dell’Asl Centro

L’Asl Toscana Centro ha dato vita ad un piano operativo per dare una risposta efficace all’emergenza calore nei territori di sua competenza (Empoli, Firenze, Prato e Pistoia) incentrato sulla rete dell’assistenza sanitaria territoriale, a seguito della Circolare del Ministero della Salute e delle indicazioni della Regione. Si chiama ’Progetto di intervento per fronteggiare l’emergenza caldo’ ed è operativo dalla fine di luglio grazie al quale i cittadini possono rivolgersi al numero unico dell’emergenza 112, per esprimere il proprio bisogno ad un team dedicato che potrà disporre l’attivazione delle cure e dell’assistenza a domicilio. Il numero 112, attivo H24 per le emergenze, prevederà il servizio dedicato all’emergenza caldo dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, a cui risponderà il personale appositamente formato. Il team assistenziale è costituito da medici di assistenza primaria e operatori tecnici. Saranno loro a rispondere e ad attivare i necessari interventi: da una prescrizione medica ad una prestazione di carattere sanitario, dall’attivazione dell’assistenza infermieristica domiciliare (Infermiere di famiglia e di comunità e infermieri dell’assistenza infermieristica territoriale Urgente- Aiuti) a quella del medico della continuità assistenziale, fino all’attivazione dell’Acot (Agenzia di continuità ospedale-territorio), del Girot (Gruppo Intervento rapido ospedale-territorio) ed eventualmente anche del servizio sociale.

Tale organizzazione assicurerà ai cittadini che ne abbiano bisogno gli immediati servizi a domicilio, soprattutto agli anziani e ai più fragili, evitando così il ricorso, anche improrio, al pronto soccorso.