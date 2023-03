Educazione tra pari per imparare senza ostacoli La scuola innovativa dove gli studenti si aiutano

Nel nostro istituto vengono utilizzate due metodologie di insegnamento: la peer education e il mentoring. Queste attività sono coordinate dalla professoressa Elena Romanelli.

Che cos’è la peer education?

"È l’educazione tra pari, cioè sono coetanei che si aiutano tra loro. Se le materie o certi argomenti vengono insegnati da ragazzi ad altri ragazzi, è più facile essere ascoltati e in più anche il loro linguaggio è più vicino".

Che cos’è il mentoring?

"E’ una metodologia di formazione che si basa su una relazione uno a uno, tra un alunno con più esperienza e uno con meno esperienza, ha lo scopo di sviluppare la mente".

Che corso bisogna seguire per diventare peer o mentor?

"Nella nostra scuola sono stati organizzati due corsi specifici dedicati a degli argomenti particolari: uno su come attirare l’attenzione dei ragazzi e l’altro sugli argomenti da fare".

Quale differenza c’è tra il mentor e il peer?

"Noi abbiamo usato la peer education per fare grandi progetti, infatti avevamo un argomento importante da trasmettere e per questo abbiamo formato un gruppo di peer che sono andati in delle classi a farlo conoscere. Il concetto di mentor è un po’ diverso: mentre il peer insegna cose nuove, il mentor aiuta".