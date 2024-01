Edilizia pubblica pratese assume

Edilizia Pubblica Pratese S.p.A., azienda che si occupa della gestione dell’edilizia residenziale pubblica nella provincia di Prato, è alla ricerca di un impiegato da inserire nell’area legale, contratti e gestione morosità, da assumere a tempo indeterminato e pieno. L’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito della società di via Giotto https://www.ediliziapubblicapratese.it/. E’ possibile presentare le domande per la selezione in corso seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico, presentando domanda entro e non oltre le 13 di lunedì 22 gennaio, a mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]. Come detto in precedenza, l’avviso e il modello di presentazione della domanda sono scaricabili dal sito della società, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.