Eden, Terminale, Pecci: ecco i titoli

Nel weekend lungo di Pasqua il cinema Eden propone il nuovo film di Riccardo Milani "Un mondo a parte" con la coppia Antonio Albanese e Virginia Raffaele (oggi e domani alle 16, 18.15 e 21), "May december" con Natalie Portman e Julianne Moore (oggi e domani sempre 16, 18.15 e 21) e la nuova regia di Sofia Coppola che racconta la vita della vedova di Elvis Presely, "Priscilla" (oggi e domani alle 16, 18.15 e 21). Al Pecci torna sul grande schermo uno dei film più importanti della storia del cinema, "Quarto potere" di e con Orson Welles, copia restaurata in versione originale con sottotitoli: oggi alle 16.15 e domani alle 21. Secondo molti il miglior film della storia del cinema. Nonostante si tratti di un film uscito ben 83 anni fa, il primo lungometraggio diretto da Welles a soli 26 anni è tutt’oggi la pellicola più amata e osannata dai critici di tutto il mondo. Le altre proposte del Pecci sono "Another end" (oggi 21.15 e domani 18.15), "Totem – Il mio sole" (oggi 18.30 e domani 16.10). Infine, al Terminale "I bambini di Gaza" di Loris Lai, che racconta la speciale amicizia di due bambini nella striscia di Gaza durante la seconda Intifada (oggi alle 17 e alle 19, domani alle 21.15) e "Il teorema di Margherita" di Anna Novion (oggi alle 21.15, domani alle 16.45 e alle 19). Infine, oggi, giorno di Pasqua, non ci sarà l’appuntamento della domenica mattina con Cinefilante.