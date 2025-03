Eden, Terminale e Pecci: i film di oggi. Cineforum al Garibaldi

Stasera alle 20.30 per il cineforum del mercoledì al Garibaldi ci sarà L’erede, il film di di Xavier Legrand, in versione originale e sottotitoli in italiano. Dopo il successo de L’affido, vincitore di due premi alla mostra del cinema di Venezia e di due César, gli Oscar francesi, un provocatorio thriller d’autore che esplora le pulsioni più nascoste dell’animo umano. Protagonista Ellias Barnès, un giovane e acclamato stilista di Parigi, con i suoi segreti.

Al cinema Eden A different man, con Sebastian Stan (alle 16, 18.15 e 21); La città proibita di Gabriele Mainetti, con Yaxi Liu, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti (alle 16 e 20.45) e Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati (alle 16, 18.15 e 21).

Al Terminale ci sarà invece Le donne al balcone, la nuova commedia di Noémie Merlant, con proiezioni alle 18.30 e alle 21.15.

Al Pecci alle 17.15 (v.o.) No Other Land, il documentario del collettivo israelo-palestinese dedicato al dramma della guerra in Palestina, Oscar 2025 come migliore documentario; alle 19.15 (v.o.) Hokage. Ombra di fuoco del regista giapponese di Shin’ya Tsukamoto; alle 21.15 Dreams, il film vincitore dell’ Orso d’oro a Berlino.