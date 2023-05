EcoFestival e altre iniziative del weekend

Domani e domenica, tanti appuntamenti con i mercati biologici e lo shopping nei Comuni medicei. A Carmignano ci sarà la seconda edizione dell’EcoFestival alla Pista Rossa e al parco museo a Seano, a cura del BioDistretto Montalbano e Cesvot. Si comincia domani (ore 9) al parco museo con pulizia ambientale al lago di Castagnati (portare i guanti). Dalle 11 alle 12,30 yoga per bambini con Francesca Donisi e qui occorre un tappetino. Nel pomeriggio (dalle 15,30 alle 18) conferenza sul tema Cambiare l’agricoltura per migliorare l’uso e la gestione delle risorse idriche, poi due ore di passeggiate e laboratorio di autoriproduzione. Domenica ancora al parco museo la mattina movimento creativo con Madalina Sirbu e Francesca Stampone e passeggiata (dalle 9 alle 12) lungo Le vie dell’acqua. Prenotarsi entro oggi su www.comune.carmignano.po.it, dove è disponibile il programma completo. Alla Pista Rossa (dalle 9 alle 20) grande mercato alimentareartigianato, area bimbi con angolo degli scarti creativi e gioco dell’oca e ci sarà anche il mercatino dello scambio. Per pranzo, merenda e cena vari stand gastronomici con prodotti locali. Gli adulti potranno cimentarsi in laboratori artistici, dalle 17 alle 19 si esibirà la Street band La Sganghenga. Nel pomeriggio assaggi del "cibo buono e sano della mensa" offerti da Qualità & Servizi. Tutto il giorno sarà operativo un laboratorio di recupero bici a cura dell’Istituto Marconi di Prato. Infine, a Poggio dalle 9 alle 18 in piazza Riconciliazione il mercato Piazza dei Sapori & Saperi organizzato dalla Pro Loco, dove oltre ai banchi del collezionismo e antiquariato si potranno trovare bancarelle con i prodotti di filiera corta per la spesa alimentare: pane, verdura, salumi, formaggi, vino, olio, marmellate, biscotti.