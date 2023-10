Ecco "Trucioli". Al Fabbricone. Tocca agli Omini

Secondo spettacolo della stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio. Da questa sera a domenica 29 ottobre al Fabbricone di via Targetti Francesco Rotelli e Luca Zacchini porteranno in scena Trucioli, un progetto de Gli Omini con la drammaturgia Giulia Zacchini, da loro coprodotto insieme al Met. Si tratta di un lavoro che nasce grazie alla ricerca antropologica e socioculturale che la compagnia de Gli Omini porta avanti da anni in tutta la Penisola, incontrando e ascoltando persone comuni. I trucioli sono scarti, frammenti sparsi, minuscole scene di minuscoli personaggi, una valanga di voci e caratteri, racconti assurdamente reali con lingue inconsuete.

Una raccolta di vite che potrebbero sembrare marginali e di poco interesse, ma che divengono preziosa memoria del tempo presente e ricostruiscono un’Italietta in miniatura sorprendentemente reale e viva. È un’umana quotidianità condita di strani personaggi che fanno ridere, sorprendono e fanno toccare con mano sogni, ambizioni e convinzioni, desideri e paure di persone tra noi e come noi.

Sulla scena, a sollecitare ancor più la partecipazione collettiva, comparirà un cartellone stile "tombolata" su cui campeggiano una cinquantina di titoli accattivanti. Sarà il pubblico a scegliere le storie di cui è più curioso. Intorno allo spettacolo, oggi alle 19 negli spazi della caffetteria del Fabbricone, si terrà un incontro di approfondimento sullo spettacolo del ciclo "Sorsi di Teatro", a cura di Luisa Bosi. Domani sera, invece, dopo lo spettacolo è in programma "Punti focali", ovvero un incontro aperto al pubblico, durante il quale i giovani partecipanti al laboratorio di scrittura critica "Nebulosa" metteranno a fuoco con gli artisti i temi e le questioni innescati dallo spettacolo. Recite come semptre alle 20.45 nei feriali, alle 19.30 il sabato e alle 16.30 la domenica. Biglietti da 13 a 20 euro. Tutte le informazioni su www.metastasio.it