Ecco Lucia Poli. Premio speciale per lei in Castello

Due primedonne, due star del mondo dello spettacolo illuminano il cartellone dell’arena estiva al Castello: Lucia Poli e Lina Sastri. In ordine cronologico: giovedì alle 21.30 la grande attrice fiorentina, sorella del compianto Paolo Poli, riceverà il premio Eccellenza Toscana nell’ambito della nuova edizione del Toscana Filmmaker Festival. E dopo l’intervista di rito, sarà riproposto ad ingresso libero un piccolo grande film uscito nel 2000 in cui Lucia Poli è protagonista: "Gostanza da Libbiano" del regista pisano Paolo Benvenuti. Siamo tra San Miniato e Lari all’epoca del Granducato di Toscana, nel 1594. Gostanza da Libbiano è una levatrice vedova e non più giovanissima che oltretutto cura i malati con i rimedi della medicina popolare. C’è ch in paese sostiene che la donna pratichi le stregonerie, che sia una terribile strega. Per questa ragione la donna sarà più volte interrogata dalle autorità ecclesiastiche della zona, ed anche sottoposta a torture. Come andrà a finire? Gostanza è veramente una strega? Sarà un’occasione per ammirare il talento di una grande attrice che non ha fatto molto cinema purtroppo, con alle spalle oltre mezzo secolo di carriera teatrale e probabilmente con l’orgoglio di aver contribuito a scoprire e lanciare il talento di Roberto Benigni nei primissimi anni settanta a Roma.

Questa sera al Festival ci sarà invece la proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso CortoToscana. Sei le opere: il documentario Con il pensiero legato al mare di Fabiana Fragale che racconta la storia di Nedo Catinelli, uno degli ultimi pescatori indipendenti di Piombino; L’indice di Andrea Stocchi e Luca Menconi, sulla particolare storia di un prezioso dipinto; Il mio acquario di Lavinia Andreini, opera grottesca e psicologica sui dubbi esistenziali del protagonista Ettore; Rosso di Lorenzo Puntoni, una rivisitazione capovolta della favola di Cappuccetto Rosso; La linea del terminatore di Gabriele Bias, documentario sulla fuga di Fernanda Gonzales da Buenos Aires all’Italia; Turisti di Adriano Giotti, sulla storia di tre turisti italiani in Thailandia.

Federico Berti