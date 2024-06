Ecco la guida alle elezioni. Oltre 132mila pratesi alle urne per scegliere il nuovo sindaco

Sono oltre 132mila gli elettori pratesi chiamati ad esprimersi per scegliere il sindaco sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. In più si 130mila invece potranno votare anche per le europee. In particolare gli aventi diritto al voto nel comune per le amministrative sono 132.540, di cui 63.486 uomini e 69.054 donne, distribuiti su 179 sezioni elettorali. Per le elezioni europee, invece, nel comune di Prato sono chiamati alle urne 130.471 elettori, di cui 62.407 uomini e 68.064 donne (sempre 179 sezioni). La differenza del corpo elettorale tra europee e comunali è determinata dai residenti all’estero, che figurano nelle liste elettorali comunali, ma hanno fatto richiesta di voto nel paese di residenza. L’eventuale ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Per poter votare bisogna presentari al seggio con un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, passaporto, porto d’armi o patente) e con la tessera elettorale, verificando di avere spazi disponibili per la timbratura. Se la tessera elettorale non risulta più utilizzabile per esaurimento degli spazi o è deteriorata, ci si può rivolgere all’ufficio elettorale comunale e chiedere il duplicato, che si può avere anche se la tessera viene smarrita o rubata. Se non ci si può recare di persona all’ufficio elettorale si può delegare un familiare o un convivente. L’ufficio di riferimento è l’anagrafe di piazza Cardinale Niccolò 13. Sono anche previste aperture straordinarie nei giorni del voto e venerdì 7 giugno. Ecco gli orari di apertura: lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; venerdì dalle 9 alle 13; sabato dalle 9 alle 13; venerdì 7 giugno dalle 9 alle 18; sabato 8 giugno dalle 9 alle 23; domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Lunedì 10 giugno l’ufficio elettorale rimarrà chiuso la mattina e aprirà solo dalle 14 alle 17. Gli stessi giorni e orari valgono anche per l’ufficio anagrafe per la carta d’identità ad esclusione del martedì e mercoledì pomeriggio.

Il servizio è garantito anche negli uffici decentrati: circoscrizione est, viale Alcide De Gasperi 67 e circoscrizione nord, via Sette Marzo 1944 15/2. Questi gli orari: lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; martedì dalle 9 alle 13; mercoledì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; venerdì dalle 9 alle 13; venerdì 7 giugno dalle 9 alle 18; sabato 8 giugno dalle 9 alle 23; domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Questi invece gli orari della circoscrizione ovest in via Lorenzo da Prato 17: martedì dalle 9 alle 13; mercoledì dalle 9 alle 13; venerdì 7 giugno dalle 9 alle 18; sabato 8 giugno dalle 9 alle 23; domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Dal 20 maggio è attivo il servizio che permette di stampare autonomamente l’attestato sostitutivo di tessera elettorale, valido solo per le elezioni in corso. L’attestato, una volta stampato, e insieme al documento di identità, permette di recarsi al seggio per votare, ma è valido solo per le elezioni che si terranno l’8 e 9 giugno.

In caso di variazione di domicilio all’interno dello stesso Comune viene inviata al nuovo domicilio un’apposita etichetta da attaccare alla tessera elettorale. Nel caso l’etichetta non arrivi per tempo, può essere ritirata agli uffici elettorali del proprio comune. In caso invece di cambio di residenza in un altro comune la nuova tessera viene inviata al domicilio, nel momento in cui l’elettore viene iscritto nelle liste elettorali del nuovo comune di residenza. Nel caso la tessera non arrivi per tempo, può essere ritirata agli uffici elettorali del proprio comune. La vecchia tessera deve essere restituita.