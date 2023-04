Ecco la Giornata mondiale del libro In Lazzerini la Reading Challenge

Anche in Lazzerini domani si festeggia la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Alle 16.30 in sala conferenze si terrà "Libri dal vivo Una nuvola di fumo ", con letture tratte dalle opere di Italo Calvino a cura di Tommaso Carovani dell’Associazione Spazio Teatrale Allincontro. Un omaggio per i 100 anni dalla nascita di uno degli scrittori più amati, citati e apprezzati del Novecento italiano. A seguire, alle 18, ci sarà la premiazione della Reading Challenge, la divertente sfida all’ultimo libro lanciata il 23 aprile dello scorso anno dalle biblioteche Lazzerini, Ovest e Nord proprio er la Giornata mondiale del libro: leggere 24 libri in 12 mesi, seguendo 24 indizi. Ecco alcuni degli indizi che hanno animato la sfida: leggere un libro ambientato in Cina, un libro vincitore del Premio Strega, un libro con una sola parola nel titolo, un libro con la copertina rossa, un libro che parla di un viaggio e molti altri ancora. Sarà effettuato il sorteggio fra tutti i partecipanti e verranno premiati tre vincitori per due categorie: adulti e under sedici. In palio, sei buoni per acquisto libri presso la Libreria Gori del valore di 80 euro ciascuno. Per premiare in ogni caso la tenacia e la grande passione per la lettura, a tutti i partecipanti verrà consegnata una shopping bag con un libro e un dono goloso gentilmente concesso come dalla sezione soci Coop di Prato. Ma è tempo di festa anche per la sala ragazzi e bambini con le videoletture dedicate a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni disponibili per tutti sul canale Youtube della Lazzerini.

La playlist dal titolo Leggiamo insieme il 23 aprile contiene tre video: uno dedicato alle classi prima e seconda della scuola primaria, il secondo per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria, il terzo per le classi della scuola secondaria di primo grado. Storie divertenti, emozionanti e avventurose per scoprire insieme nuovi titoli ed autori. Fino al 20 maggio, infine, nelle biblioteche Ovest e Nord sarà possibile ricevere in dono uno o più libri scelti dai bibliotecari.

Infine, da ricordare che la Lazzerini sarà chiusa martedì per il 25 aprile, mentre venerdì 28 per la rassegna Incontri con l’auotore alle 18 ospiterà la presentazion e del libro "La Fattoria medicea di cascine di Tavola", di Giuseppe Centauro e David Fanfani, in diaologo con il giornalista Paolo Toccafondi.