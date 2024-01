Ecco Auto e moto d’epoca. Raduno per gli alluvionati

Un raduno statico di auto e moto d’epoca, e non solo, per sostenere i cittadini colpiti dall’alluvione di novembre. E’ questa l’iniziativa che si terrà domenica, dalle 10 alle 16, al parcheggio di via Chemnitz vicino al bar Bobolino. L’intero ricavato di "Sgommiamo il fango con i nostri motori" sarà devoluto al Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlus. A organizzare la manifestazione, patrocinata dal Comune di Prato, sono Saverio Salimbeni del "Cagiva club Toscana", Carlo Stolfi di "Prato aiuta Prato" e James Chen di "China bikers". Ci saranno un centinaio di macchine e fra le 30 e le 40 moto, grazie alla collaborazione e l’impegno di circa 15 club provenienti da Prato, Firenze e in generale da tutta la regione. La speranza però è che i numeri possano essere superiori. Il costo di partecipazione è di 5 euro a veicolo.

Diverse le attività a margine del raduno: la mototerapia per i giovani disabili; la prova del simulatore di MotoGp con il quale si allenano i piloti e molto altro.

"Solitamente siamo d’aiuto e supporto in occasione di eventi devastanti che avvengono lontano dal nostro territorio, ma stavolta siamo noi a dover chiedere una mano: i cittadini pratesi e non solo hanno risposto e stanno rispondendo davvero in modo straordinario – le parole di Marcello Ramalli del Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlus – Fino al 31 gennaio sarà aperto il bando provinciale con il quale saranno assegnate risorse alle famiglie colpite dall’alluvione che ne faranno richiesta".

Francesco Bocchini