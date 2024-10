Eccellenze in vetrina. Nucci-Lab al debutto verso il tutto esaurito

Si va verso il tutto esaurito per la prima edizione di ‘Nucci Lab – Salone del gusto’, lo spazio espositivo gastronomico che mette in vetrina l’innovazione, la ricerca e il confronto nel settore food. Per l’iniziativa in programma a Montemurlo, lunedì 21 ottobre, dalle 18 alle 22, all’Hotel I Vivai, c’è stato un vero boom di prenotazioni. A promuovere la manifestazione è l’azienda pratese Lp Nucci, che si occupa da tre generazioni di vendita all’ingrosso di generi alimentari. Il salone è stato immaginato per fare scoprire le più recenti creazioni culinarie, ma anche abbinamenti innovativi, così da proporre sul mercato gastronomico nuovi prodotti di qualità. Un evento gratuito, riservato agli imprenditori (partite Iva, aziende, operatori del settore alimentare, titolari di imprese interessati alle ceste natalizie, buyers), che vedrà la presenza degli stand di Flamigni, Tutto Gusto e Sanchez Alcaraz, Riso Gallo, Delverde e Naked Noodle, Salumi Mannori, Pastificio La Fiorita, Gastronomia Toscana, e Professionisti Connessi. "Siamo di fronte a una vetrina di dialogo, confronto e innovazione – spiega l’organizzatore, Alberto Marmocchi - che mette in vetrina anche alcune eccellenze del territorio pratese e toscano, e che sta avendo grande richiamo su scala nazionale". L’ingresso è gratuito su prenotazione attraverso la piattaforma EventBrite. Per informazioni: www.lpnucci.it/lab2024 oppure mandare una mail all’indirizzo: [email protected].