È quasi tempo di vacanze da scuola. L’estate in città con il centro estivo

È tempo di pensare alle vacanze da scuola. Sono aperte le pre-iscrizioni per il centro estivo comunale di Montemurlo, rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni. Le attività si svolgeranno dal 1 luglio al 1 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30, con un modulo minimo obbligatorio di due settimane consecutive. Tra le novità, la possibilità per le famiglie di richiedere un’ulteriore settimana di attività, dal 4 all’8 agosto, attivabile al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Il centro estivo si terrà alla scuola dell’infanzia ’Leonetto Tintori’ per i più piccoli e alla scuola primaria ’Margherita Hack’ per i più grandi, entrambe in via Pietro Micca a Bagnolo. Le pre-iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio e potranno essere accolti fino a 90 bambini a settimana. Per favorire l’inclusione, il Comune ha raddoppiato i fondi disponibili, portandoli da 50 a 100mila euro, con particolare attenzione ai minori con disabilità o bisogni educativi speciali.

"Vogliamo offrire un servizio di qualità e inclusivo – spiega l’assessore alle politiche sociali Alberto Fanti – e rispondere alle esigenze delle famiglie, anche con la possibile estensione di una settimana in più".

La domanda è scaricabile dal sito del Comune e può essere inviata via mail, Pec o consegnata all’ufficio protocollo. Il costo per quattro settimane è di 384 euro. Possono partecipare i residenti o gli studenti frequentanti scuole del territorio montemurlese. Il centro estivo è destinato a minori residenti nel Comune di Montemurlo o, se non residenti, che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2024/2025 una scuola (infanzia, primaria, secondaria) nel territorio di Montemurlo. L’età minima di 3 anni è da intendersi riferita al giorno di compimento del terzo anno, l’età massima è di 14 anni.