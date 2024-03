È morta suor Annina Mostardini: "Un riferimento per tanti poggesi"

Poggio a Caiano piange la scomparsa di suor Annina Mostardini, 87 anni, colonna dell’istituto delle Minime del Sacro Cuore, amatissima da tutta la comunità medicea. Donna di grande spessore, gentile e sempre disponibile.

È stata la maestra di tanti poggesi e non solo perché nella sua carriera da insegnante è stata anche a Pistoia e Livorno. "Suor Annina è stata un punto di riferimento per tanti - ricorda suor Annalisa -. Ha sempre fatto la maestra. Suor Annina la ricordano tutti soprattutto per la sua grande gentilezza. Gli ex alunni e le loro famiglie: lei riusciva a portarli tutti nel cuore e a seguirli anche dopo la fine delle elementari. Poggio a Caiano è un piccolo paese e senza dubbio lei è stata un punto di riferimento per tante persone. Ha avuto una vita molto semplice e riservata, ma molto attenta alle persone per questo è sempre stata molto benvoluta da tutti".

Dolce, pacata e gentile, aveva un sorriso per tutti. Ha abitato sempre a Poggio a Caiano anche se per alcuni periodi ha insegnato anche in altre province della Toscana. Colonna dell’istituto delle Minime del Sacro Cuore oggi in tanti piangono la sua scomparsa. All’età di 87 anni, dopo una vita dedicata alla fede e all’insegnamento che amava tanto, se ne è andata ieri, nella vigilia di Pasqua. Per molti è anche questo un segno divino della sua vocazione e della grande bontà d’animo con cui svolgeva la sua azione quotidiana. Le bacheche social sono colme di pensieri e ricordi commossi per questa figura materna gioviale e accogliente.

Da qualche tempo era ricoverata in una casa di cura fiorentina dopo la rottura del femore avvenuta tempo fa a causa di una caduta. La salma tornerà a Poggio a Caiano oggi. Per tutta la giornata sarà esposta nella chiesa dell’istituto delle Minime del Sacro Cuore con ingresso dal giardino. Il funerale si terrà martedì mattina alle 9,30 in parrocchia officiato da don Cristiano D’Angelo.

Si.Bi.