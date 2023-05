e il "filo" della moda sostenibile

Oltre al paravento di lino, c’era poca Italia tra gli invitati all’incoronazione di re Carlo III. Il primo era il presidente, Sergio Mattarella con la figlia Laura, poi Edoardo Mapelli Mozzi, marito di Beatrice di York. Durante la cerimonia, il musicista Antonio Pappano ha diretto la Royal Opera House. Mentre l’unico artista italiano a cantare al concerto serale Andrea Bocelli. Tra gli invitati anche Federico Marchetti, fondatore di Yoox, che fu scelto dall’allora principe Carlo per guidare la Sustainable markets initiative, che ha condiviso su Instagram video e foto dell’evento. E Silvia Pavoni la giornalista del Financial Times per cui cura la rubrica dedicata alla sostenibilità. Grandi assenti i Savoia.