E da giovedì torna il Filmmaker Festival

La programmazione del cinema al Castello parte con l’ottava edizione del Toscana Filmmaker Festival, la manifestazione che vuole valorizzare il cinema toscano e tutta l’attività della filiera dell’audiovisivo della regione, che si svolgerà giovedì e venerdì sera alle 21.30. Anche l’edizione numero otto, curata da Simone Pinchiorri e Francesco Ciampi, continua nella tradizione di proporre una serie di cortometraggi di autori toscani di nascita o di adozione, alcuni dei quali saranno premiati nella serata di venerdì. Sei i "piccoli film" selezionati per questa nuova edizione; "On the other side" di Margarita Bareikyte, "Fase 6" di Zazzara & Mariotti, "Guardiano del faro" di Lorenzo Ferro, "Libero" di Maurizio Rigatti, "Soluzioni alternative" di Bucci & Ricci, "Subtitles" di David Barbieri. La giuria è composta da Duccio Ricciardelli, Lino Ruggiero, Luca Barni. Il premio cinema italiano.info all’eccellenza cinematografica sarà assegnato venerdì sera alla coppia di registidocumentaristi Alessandro Cassigoli (nella foto) e Casey Kauffman di cui vedremo "The thing we keep" , già proiettato con successo in molti festival internazionali. Le due serate del festival ad ingresso libero saranno condotte dal giornalista Federico Berti.