Due nuovi treni sui binari della Toscana Corre il "Pop" tra Firenze, Prato e Pistoia

Sono entrati ieri in servizio sui binari ferroviari della Toscana il quinto treno Pop e il terzo treno Blues. Il nuovo Pop è entrato in circolazione partendo alle 7.16 di ieri da Firenze per Empoli e sarà dedicato alle linee tra Firenze ed Empoli e Pistoia-Prato-Firenze-Montevarchi. Il primo Blues è invece partito ieri alle 6.59 da Borgo San Lorenzo per Firenze Campo Marte e viaggerà sulle linee del Mugello e Senese. A questi due nuovi treni durante il 2023 si aggiungeranno gradualmente altri 14 Pop, che completeranno la flotta prevista di 19 Pop in totale. Mentre è previsto, sempre per l’anno in corso, l’arrivo di altri 9 Blues che porteranno la flotta ad un totale di 12 mezzi. "Continua così il rinnovo e l’ammodernamento della flotta regionale, come previsto dal contratto di servizio siglato con la Regione Toscana per il periodo 2019-2034 – spiegano da Ferrovie dello Stato -. Accordo che prevede l’arrivo in regione di nuovi 100 treni tra Rock, Pop e Blues. Si tratta di mezzi tecnologicamente avanzati ed ecologici. I nuovi Pop, a 4 carrozze, consentono ad esempio di far viaggiare 500 persone con oltre 300 posti a sedere e 12 postazioni per le bici. "E’ una nuova esperienza di viaggio grazie ad un maggiore comfort, prese elettriche e usb ad ogni posto – aggiungono da Ferrovie -. E poi climatizzazione autoregolante, maggiori informazioni durante il viaggio grazie alla presenza di 30 monitor installati su ogni treno e 32 telecamere di videosorveglianza".