Dragons top di rincorsa. Ecco tre vittorie di fila

Terza vittoria consecutiva per i Dragons in serie C maschile. A Fucecchio i pratesi si impongono per 64-58, rimanendo a 4 punti di distanza (in seconda posizione) dalla capolista Montevarchi ancora a punteggio pieno con uno straordinario 7 su 7 dopo il successo ottenuto contro il Pino Firenze. Buona la partenza dei rossoblù, avanti 18-25 alla prima sirena. Vantaggio confermato anche all’intervallo lungo (32-40). Al rientro in campo dopo la sosta negli spogliatoi Fucecchio prova ad accorciare, sfruttando qualche errore in attacco dei pratesi. Iardella tiene bene sia in difesa che in attacco nei momenti decisivi e il vantaggio rimane interessante per i Dragons (37-50 al 25’). Bene anche il rientrante Salvadori, già in doppia cifra al terzo quarto. I padroni di casa reagiscono e Marco Pinelli chiede time-out a 3’50" dalla terza sirena sul tentativo di rimonta della formazione di coach Pistolesi (46-50). Iardella torna a prendere per mano i lanieri con una tripla e un 1 su 2 ai liberi (46-54 al 27’50"). Alla mezzora il risultato è sul 48-56 con gli otto punti di margine dell’intervallo ancora mantenuti dai ragazzi di coach Pinelli. Nell’ultimo quarto i Dragons regalano qualcosa a Fucecchio, che accorcia, ma alla fine è Prato a portare a casa la vittoria. "Siamo felici per questa grande vittoria, perché eravamo in emergenza. I ragazzi sono stati bravi a fare gruppo nella difficoltà. Siamo soddisfatti per aver vinto tre partite di fila. Dobbiamo andare avanti così. Credo che abbiamo giocato 30 minuti ad altissimo livello, specie difensivo – commenta coach Pinelli - E’ anche vero che abbiamo commesso errori appena preso il massimo vantaggio. Ho visto qualche celebrazione gratuita di troppo di troppo durante la gestione dei vantaggi. Abbiamo perso qualche palla banale e accelerato qualche azione banale. E abbiamo perso quel pizzico di attenzione in difesa che ha permesso a una squadra esperta come Fucecchio di rientrare. Una partita che abbiamo vinto due o tre volte, in pratica". Ecco il tabellino dei Dragons: Manfredini 13, Marini 2, Iardella 10, Banchelli, Staino 6, Berni 5, Smecca 5, Salvadori 12, Torrini, Pacini, Settesoldi, Bruni 11.

L.M.