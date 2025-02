Dragons sfida Agliana. Oggi c’è l’altro derby

Ancora una gara casalinga per i Dragons Prato ed ancora un big match. Alle Toscanini arriva Agliana, staccata in classifica di ben dieci punti dalla squadra di coach Pinelli, che grazie ai due ottenuti nel turno precedente ha consolidato la propria seconda posizione nella serie C. Derby sentito e dunque da vincere a tutti i costi, come sottolinea il play dei Dragons Lorenzo Berni: "Siamo in un bel momento – dice –, non solo per i risultati della domenica, ma per come viviamo il quotidiano, ogni giorno quando veniamo in palestra non vediamo l’ora di arrivare, stare insieme, perché siamo consapevoli che oltre a divertirsi in questo modo possiamo ottenere risultati sempre più importanti. Stiamo facendo un gran viaggio, dobbiamo godercelo tutto senza metterci limiti. Con Agliana sarà durissima, hanno qualità importanti. Ma giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e dovremo essere bravi a crearci un bell’ambiente. Ogni domenica è una finale, partite facili non esistono". E questo aspetto viene sottolineato anche da coach Pinelli: "Ad oggi – afferma – è la gara più difficile della stagione, una vittoria avrebbe un significato importante, loro hanno bisogno di vincere per risalire, dovremo superarci. Sarà spettacolo assicurato". Spettacolo che avrà inizio alle ore 18, arbitri Cavallo di Siena e Vumbaca di Firenze.

Massimiliano Martini