Dove "TuttoèVita" Borgo da scoprire per aiutare chi soffre

Il borgo "TuttoèVita" si presenta al pubblico. Una parte di questa oasi di spiritualità, dove al centro ci sarà la cura della persona in particolare nelle fasi terminali della vita, è pronta e così il 24 e 25 giugno ci sarà la possibilità di visitarla.

"TuttoèVita" si trova in via di Mezzana a Cantagallo e l’ingresso sarà a offerta libera. Dalla mattina di sabato 24 giugno a domenica sera (25 giugno) saranno proposti esperienze, musica, spettacoli e teatro. Inoltre, ci saranno artisti all’opera in ogni angolo del borgo e si potranno osservare artigiani al lavoro. Fra le esperienze che i visitatori potranno fare ci sono le meditazioni guidate, colloqui con gli esperti nella cura, arteterapia, danzaterapia, yoga e rilassamento, poi laboratori di musica, green therapy e tanto altro. Il borgo ha degli "amici" celebri che hanno già confermato la loro presenza nell’arco dei due giorni: la cantante Alice, il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia, l’attrice e conduttrice televisiva Rosita Celentano, il cantautore Fabio Cinti, l’attore, comico e regista Roberto Ciufoli, Carlo Guaitoli, a lungo direttore d’orchestra di Franco Battiato, la Presidente di "Mind4children", la professoressa Daniela Lucangeli, il professor Giorgio Nardone, noto psicologo e psicoterapeuta, la scrittrice Daniela Padoan, la creatrice di moda eco-compatibile Ilaria Venturini Fendi, l’ambientalista Grazia Francescato e tanti altri, fra studiosi, artisti, persone impegnate nel sociale, nell’ambientale e nella cura.

E’ in corso anche un crowdfunding per la costruzione del borgo e dell’hospice, una raccolta che prevede un minimo di 20 euro per la partecipazione ad una giornata intera. Tutto il ricavato sarà utilizzato per completare il sogno del borgo "TuttoèVita". Ma le porte sono comunque aperte anche per chi può dare di meno. Si può anche aiutare come volontari.

Per informazioni: [email protected] Per donare il cinque per mille invece ecco il codice fiscale: 94230160486. Il sito dove reperire tutte le informazioni sul borgo e sulle possibilità di alloggio e pernottamento in zona per chi viene da lontano, infine, è il seguente: www.tuttovita.it.

re.po.