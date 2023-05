"Dormitorio in via Torelli, quella è proprietà privata"

Dormitorio a cielo aperto in via Torelli, il problema si ripropone ciclicamente. "Quell’area è proprietà privata, in teoria la polizia municipale non può intervenire. La rimozione delle è a carico dei condomini. Alia non ci va perché non sono in strada". A chiarire quello che accade da anni in via Torelli è l’assessore Flora Leoni in seguito alle lamentale di alcuni condomini del palazzo di via Torelli 59 che hanno presentato un esposto alla polizia municipale facendo presente la situazione in cui sono costretti a vivere da qualche tempo. I senzatetto infatti si accampano sotto i portici del loro palazzo per trovare rifugio lasciando poi materassi e sporco quando se ne vanno. "Ci possiamo fare poco – spiega l’assessore Leoni – in quanto si tratta di proprietà privata. Alia non può intervenire a meno che le masserie non vengano spostate sulla strada. Nel tempo abbiamo consigliato ai condomini di mettere fioriere o cancelletti, o quello che volevano, per delimitare l’area e impedire alle persone di tornarvi ma non hanno mai accolto le nostre proposte".