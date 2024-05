Doppio senso sul ponte al Mulino: "Confronto prima della riapertura"

Ritorno del doppio senso su ponte all’Asse e ponte al Molino, il Comune di Prato chiede un confronto con il Comune di Poggio a Caiano prima della riapertura della circolazione. Com’è noto, il 15 maggio sarà il giorno fatidico in cui ponte all’Asse sarà percorribile in direzione Firenze e Pistoia così come ponte al Molino in direzione Poggio e Prato, eccetto per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate (escluso bus di linea, Alia e mezzi di soccorso) che dovranno utilizzare la bretella Castelnuovo-Sant’Angelo a Lecore e ponte a Tigliano invece del ponte sulla Furba per quelli da e per Quarrata/Seano. "Il cambiamento della viabilità è una fase delicata – dice Simone Faggi, vicesindaco di Prato – e per ponte al Molino ci saranno determinate ricadute su Prato, anche per il trasporto pubblico locale. Il mio invito al Comune di Poggio è quello di un confronto, prima di arrivare al giorno delle aperture". Il Comune di Poggio risponde in modo affermativo alla proposta del vicesindaco Faggi: "Da parte nostra – dice l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Leonardo Mastropieri – c’è piena disponibilità ad incontrare il Comune di Prato. Come assessore ho seguito tutte le fasi e l’iter procedurale ma è bene che ci sia anche il sindaco Palandri. In realtà, si tratta di un ritorno a quella che era la viabilità prima della chiusura di ponte al Molino, fatta per i lavori di consolidamento al ponte, poi le ordinanze che riguardavano sia ponte al Molino che ponte all’Asse sono decadute e torniamo quindi alla situazione preesistente.

La Conferenza dei servizi dell’11 settembre 2023 che ha riunito tutti i soggetti parte in causa, ha approvato questo ritorno alla viabilità precedente. Questa settimana completeremo, intanto, il rifacimento della segnaletica". Il cambiamento più rilevante potrebbe essere quello degli autobus di Autolinee Toscane che attraverseranno nuovamente il centro di Poggio in direzione Pistoia, anziché utilizzare la bretella come avviene attualmente. Dal 15 maggio è utile ricordare che in via Vittorio Emanuele resteranno solo i parcheggi sul lato destro della strada in direzione Firenze e saranno soppressi quelli sul lato sinistro, allo stesso modo verranno tolti gli stalli in via Pratese, lato Scuderie Medicee per il ripristino del doppio senso. Altre modifiche relative ai sensi di marcia interesseranno via Cioppi e le strade adiacenti come via Italia ‘61 per rendere più scorrevole la circolazione. Il prossimo intervento sarà il "piano parcheggi" che riguarderà l’area ex Isidoro e il centro.

M. Serena Quercioli