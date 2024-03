Doposcuola. Il Comune cerca nuovi gestori

C’è tempo fino alle 13 del 2 aprile per presentare domanda sull’avviso, pubblicato dal Comune di Montemurlo, per la concessione di 13mila euro di contributi per la realizzazione di attività di doposcuola nel biennio 2024 – 2025. Possono presentare richiesta di partecipazione enti ed associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali e del volontariato e che organizzano e gestiscono servizi educativi di doposcuola. La somma di 13mila euro sarà ripartita in 5mila euro per le attività svolte nel periodo aprile-giugno 2024 e 8mila per quelle svolte nel periodo febbraio-giugno 2025. In caso di elevata richiesta di partecipazione, la somma potrà essere integrata con ulteriori risorse disponibili. Gli interventi educativi extrascolastici sono rivolti agli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel Comune di Montemurlo.

I contributi verranno concessi per finanziare progetti diretti a prevenire e contrastare la dispersione scolastica tra i ragazzi attraverso attività di sostegno ai compiti. Le attività dovranno essere proposte per almeno due giorni alla settimana da operatori maggiorenni e in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.

"Pubblichiamo l’avviso per individuare enti ed associazioni che sul territorio svolgono attività di doposcuola e che possano offrire un sostegno allo studio qualificato per prevenire la dispersione" spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano. Gli enti che gestiscono il doposcuola dovranno fornire l’elenco degli operatori, specificando in maniera chiara il loro ruolo all’interno dell’organizzazione del servizio. L’avviso, completo dei moduli per presentare domanda, si può scaricare dal sito www.comune.montemurlo.po.it. Informazioni al numero di telefono 0574.558573.