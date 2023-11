Tragedia a Oste di Montemurlo, 28enne trovata senza vita

Montemurlo (Prato), 2 novembre 2023 – Tragedia nella tragedia a Oste di Montemurlo (Prato): una donna di 28 anni è morta questa mattina, 3 novembre, per un malore. Secondo le prime informazioni la giovane donna avrebbe sofferto di patologie pregresse, sarebbe stata cardiopatica. Anche se il decesso al momento non viene direttamente ricollegato all'alluvione e ai danni causati, la sua morte è tuttavia avvenuta in tale contesto di emergenza.