Donati i nuovi arredi della saletta bar. In memoria di Piero Taiti

Lo spettacolo in scena il prossimo fine settimana si accompagnerà a una bella novità per il pubblico del Politeama: un nuovo look per la saletta del bar con gli arredi (sedie e tavolini) donati dai familiari di Piero Giuseppe Taiti, medico conosciuto e stimato in città, già direttore sanitario dell’ex ospedale Misericordia e Dolce (nella foto quando ricopriva quel ruolo) e uomo di profonda cultura, scomparso nel gennaio 2022. Un gesto di generosità verso il teatro attraverso il ricordo di una figura che ha dato tanto a Prato. In occasione de "Le nostre anime di notte", a partire dalle 20 sarà servito un aperitivo con formula cena ai tavolini del Politeama Bar a cura di È·ra - Agenzia Gastronomika come sempre attenta ai prodotti del territorio: il costo è di 12 euro con prenotazione consigliata (15 senza prenotazione) via Whatsapp 328 3829633 o per mail a [email protected]. Infine, per lo spettacolo "Le nostre anime di notte" il costo del biglietto varia da 20 a 30 euro, ridotto 15 per under 25, riduzione del 10 per cento per soci Coop. Info: www.politeamapratese.it