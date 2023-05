Donare un albero "Una città più verde grazie a chi la vive"

La città di Prato si è arricchita nell’ultimo anno e mezzo di oltre 2.200 alberi e 1.000 arbusti, di cui oltre un decimo (200 alberi e 100 arbusti) grazie a donazioni di cittadini ed aziende, che hanno potuto anche scegliere dove piantarli e fare una dedica, grazie alla politiche di forestazione nate dal progetto "Prato Urban Jungle" che si è concluso ufficialmente ieri e sfociate ora in "Prato Forest City", la piattaforma online che consente a cittadini, imprese, associazioni e scuole di partecipare a questa piazza verde virtuale, per contribuire in modo attivo alle attività relative al verde pubblico, dall’incremento del patrimonio alle iniziative di socialità e valorizzazione.

E’ quanto è emerso ieri durante la giornata della "Prato Forest City Week" dedicata alla conclusione di "Prato Urban Jungle", finanziato con 3 milioni di Fondi europei. Sono intervenuti il sindaco Matteo Biffoni, in collegamento, l’assessore all’Urbanistica e Ambiente Valerio Barberis, Kathleen McCarron di European Urban Initiative e tutti i partner di progetto che hanno affrontato il tema della sensibilizzazione ambientale, del monitoraggio dell’aria e della realizzazione di nature based solutions. Tra gli interventi, gli 8,5 milioni di finanziamenti comunali hanno permesso la realizzazione di 30 giardini scolastici per attività open air, 3 siti di Urban Places e 3 siti per "Another Declassata", la rigenerazione del Macrolotto zero e la piantumazione di 1664 alberi e di 950 arbusti. Tra le forestazioni dei cittadini, le donazioni sono state di 10.000 euro e 60 gli alberi piantati con una dedica, mentre tra le forestazioni delle aziende e delle associazioni, 12 sono stati i soggetti donatori, 83.700 gli euro raccolti che hanno permesso di piantare 149 alberi e 95 arbusti. Complessivamente quindi gli interventi di forestazione sono stati per un totale di 10,5 milioni di euro e hanno consentito la piantumazione di 2238 alberi e 1045 arbusti.

Elisabetta Meconcelli, EU Funds & Projects Manager per Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza, si è soffermata sulla piattaforma Prato Forest City: "Il portale che abbiamo realizzato insieme al Comune di Prato, con la Fondazione AMI e Consiag Servizi Comuni è un modello che servirà a dare spazio al contributo diretto dei cittadini alla piantumazione di alberi all’interno del Comune. E’ un modello esportabile per tutti i Comuni d’Italia".