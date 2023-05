Prato, è nata la piattaforma web per donare alberi

Prato, 25 maggio 2023 - Vuoi donare un albero per contribuire al verde pubblico del comune di Prato? Ha visto la luce una nuova piattaforma web che consente di farlo, che tu sia un cittadino, un'azienda, una scuola o un'associazione del territorio.

Si chiama Prato Forest City (www.pratoforestcity.it) ed è stata realizzata attraverso la collaborazione fra Treedom.net, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita, e l'amministrazione comunale, con anche il coinvolgimento della Fondazione AMI e di Consiag Servizi Comuni.

"La piattaforma è un modello che servirà a dare spazio al contributo diretto dei cittadini alla piantumazione di alberi all'interno del Comune potendo scegliere di donare un albero in alcuni punti di Prato per migliorarne la parte estetica, ambientale e creando una città sempre più sostenibile", il racconto di Elisabetta Meconcelli, EU Funds & Projects Manager per Treedom.

Un progetto di governance “green” del tutto esclusivo per il nostro Paese quello presentato nell’ambito della Forest City Week, presso il Mercato coperto.

"E’ un modello esportabile per tutti i Comuni d’Italia, questa esperienza potrà fare da volano a tutte le amministrazioni per rendere più verde gli spazi pubblici. Sulla piattaforma web – ha continuato Meconcelli - è possibile visionare e monitorare le attività del Comune, partecipare in maniera diretta e semplice e condividere il proprio impegno: la piattaforma consente ai cittadini di partecipare al piano di forestazione urbana di Prato e promuove una governance condivisa del territorio, ed è stata sviluppata tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione e del tessuto sociale, in modo da renderla accessibile, facile da usare e a basso costo. Prato Forest City è una soluzione digitale sperimentale che permette agli utenti di fornire feedback per migliorare il servizio in futuro, adattandolo alle esigenze in continua evoluzione".

Francesco Bocchini