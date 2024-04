Domenica visite mediche gratis. La prevenzione si fa in piazza. Sedici specialisti in campo

Giornata dedicata alla prevezione. A Montemurlo in piazza della Costituzione domenica 14 aprile, dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18, ritorna “Lions in piazza”, la giornata per la prevenzione sanitaria gratuita, giunta quest’anno alla nona edizione e promossa dai Lions Clubs International - Distretto 108 LA, Lions Club e Leo Club Montemurlo con il patrocinio del Comune di Montemurlo. " Lions in piazza rappresenta la manifestazione fiore all’occhiello del nostro club, un momento prezioso per fare prevenzione sanitaria senza costi e senza liste d’attesa" dice la presidente del Lions Club Montemurlo, Elisa Chiappinelli.

Un appuntamento che rimette al centro l’importanza della prevenzione sanitaria, dando a tutti l’opportunità di effettuare uno screening completo attraverso visite gratuite. Sono 16 le patologie per le quali sarà possibile richiedere una visita medica di prevenzione primaria totalmente gratuita: elettrocardiogramma, ecografia addome, screening nefrologico, misurazione della glicemia, misurazione pressione arteriosa, misurazione della vista, controllo udito, endocrinologia, saturazione, consulenza nutrizionale e chiropratica, esami ematici del colesterolo e psa (prostata), odontoiatria per bambini e adulti, ginecologia e urologia, consulenza pediatrica. L’accettazione in piazza della Costituzione sarà attiva fin dalle 7.30, mentre le visite nelle tende in piazza inizieranno a partire dalle 9.30 fino alle 13 e quindi dalle 14.30 alle 18.

"Una manifestazione che, sotto il segno della prevenzione, sa unire la nostra comunità e le nostre associazioni - dice il vice sindaco Giuseppe Forastiero – Un’occasione per ribadire che noi crediamo in una sanità pubblica, efficiente e gratuita".