Domenica di carnevale. Festa nella nuova piazza con animazioni e musica

Un’ultima domenica in compagnia di mascherine, coriandoli e tanta allegria. Domenica 25 febbraio dalle 15 si svolgerà in piazza della Repubblica a Montemurlo centro l’ultima delle feste di carnevale programmate sul territorio. Purtroppo, l’iniziativa di Montemurlo centro era stata rimandata, prima a causa del maltempo, e poi per il lutto regionale a seguito della tragica morte degli operai nel cantiere Essselunga di Firenze. L’iniziativa è promossa e sostenuta dal Comune con il Circolo Arci Gino Gelli di Bagnolo, la Proloco Montemurlo, il Circolo Nuova Europa di Oste e l’associazione Il Borgo della Rocca. Tutti insieme per regalare ai bambini un pomeriggio in maschera con musica e tante animazioni: la musica con Lisa e Maurizio, i Formaggini Guasti, la Scuola di danza Smile, il coro gospel Black & White ensemble e la Filarmonica Giuseppe Verdi. sarà un’occasione di divertimento per i più piccoli nell’ultimo fine settimana di febbraio.