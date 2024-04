Domani torna in scena alla Baracca "Ti mando ai celestini"

E’ in programma domani dalle 21, al teatro la Baracca, la replica di "Ti mando ai celestini", mostra parlante sull’istituto dei Celestini con 35 fotografie e pannelli, video, letture e inediti di e con Maila Ermini. In occasione dei vent’anni de "L’infanzia negata dei Celestini", la mostra parlante farà vedere documenti e consentirà di racogliere testimonianze raccolte

da Ermini.

"Innanzitutto spiego il titolo: “Ti mando ai celestini” è stato il ritornello con cui per anni sono stati minacciati i bambini

e le bambine di Prato e zone limitrofe – sottolinea la stessa Ermini presentando lo spettacolo – Alla mostra parlante ci si potrà affacciare su un vero e proprio spaccato di storia locale e non solo,

e credo anche su risvolti sconosciuti e molto particolari. E’ una mostra del tutto diversa dalle altre e diversa anche dallo stesso spettacolo che presento da vent’anni in cui ricostruisco la vicenda: in realtà si tratta di una performance, anzi di una curiosa “mostra parlante”,

uno spettacolo ricco

e sorprendente". La prenotazione per vedere la mostra parlante è obbligatoria. In questa quarta replica ci sarà un po’ di spazio anche agli

altri orfanotrofi di Prato, come il Magnolfi. Per prenotare un posto in teatro si può chiamare al numero di telefono 348.7046645 (no WhatsApp) oppure scrivere a [email protected].