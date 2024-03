Domani Mani in piazza. Mercatale Viva e bancarelle alle Badie

Ecco i mercati e le iniziative della domenica. Per tutta la giornata in piazza San Domenico, temporaneamente pedonalizzata, domani ci sarà Mani in piazza, promosso dal Comitato piazza San Domenico in collaborazione con il Comune e l’associazione Pane di LunTerzo con giochi di strada per i più piccoli, uno spettacolo di burattini, la presentazione di cargobike e di un laboratorio di cicloriparazioni. Ci sarà anche un mercatino di prodotti alimentari e artigianali che proporrà miele, formaggi, pane e altri prodotti da forno, succhi e marmellate di mirtillo e lampone, noci e poi abiti per bambini e adulti, accessori in pelle, lana, cotone, bigiotteria e accessori per la casa. Tutto ciò è frutto dell’energia e della creatività di artigiane e produttrici agricole. In piazza Mercatale ci sarà Mercatale viva, con tante occasioni di oggettistica di seconda mano e abbigliamento vintage, con un allestimento floreale e a tema anni ’70 per festeggiare l’arrivo della primavera. Infine, in via Soffici mercato a cura del Consorzio Anva Confesercenti. Saranno presenti quarantuno operatori ambulanti con in vendita prodotti alimentari e tanto altro.