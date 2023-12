Dodici mesi con le associazioni. Domani il calendario in regalo

Dodici mesi con alcune delle associazioni del nostro territorio. Dodici mesi per ricordarci quanto, tendere una mano, ritagliare un po’ del proprio tempo per aiutare il prossimo, sia importante. Domani in edicola con La Nazione sarà regalato ai lettori il calendario 2024. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il nostro gruppo editoriale – attraverso le sue testate cartacee, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – ha scelto di realizzare un calendario interamente dedicato ai protagonisti del mondo del volontariato. Così, domani, acquistando in edicola il nostro giornale, riceverete in regalo il calendario 2024 dedicato ai protagonisti di gruppi e associazioni che si dedicano agli altri, in maniera disinteressata, ma assolutamente professionale e competente. Dodici mesi che racconteranno solo una piccola parte di un grande mondo: quello dei volontari del nostro territorio. Il calendario del 2024 che sarà regalato il 30 dicembre con il giornale è realizzato in collaborazione con Speed, la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale e grazie al sostegno di numerosi sponsor, che hanno condiviso questo progetto. Gli sponsor che hanno contribuito al calendario sono: Anaci Prato-Pistoia, Diocesi di Prato scuole cattoliche, La Tortelleria, Florence Camper, Signori, Asilo Nido Nuova Vita, Euromaster, Palmucci, Il Giardino delle Fate, Serenella Parrucchieri, Prato Ecologia, Bar Valentina, Centro Ottico Marlazzi, Marmino, Il Mercatino, Casa di Cura Villa Fiorita, Al.Pa, Sport e Motori, Scuola Materna Maria Immacolata, Aci Prato, Nuova 4M, Costruzioni Montebianco, R.S. Company, Coppini dal 1948, Fism Prato, Panificio Ciolini dal 1921.